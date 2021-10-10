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من كان مظلوما فليأتِ.. الشاعر ‎حسن أبوعلّة يروي مواقف مؤثرة حول عدل الملك عبدالعزيز (فيديو)

من كان مظلوما فليأتِ.. الشاعر ‎حسن أبوعلّة يروي مواقف مؤثرة حول عدل الملك عبدالعزيز (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1047296
محررو المناطق

روى الشاعر ‎حسن أبوعلّة، الخميس، مجموعة من المواقف المؤثرة التي توضح عدل الملك عبدالعزيز.

وقال ” أبوعلّة”، خلال حديثه لبرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إن الملك كان يبعث على رأس كل سنة لجنة تنزل إلى الأسواق وتنادي “من كان مظلوما فليأتِ ويذكر من ظلمه مهما بلغت مكانته”.

وتابع: “أيام الملك عبدالعزيز رحمه الله كان يبعث على رأس كل سنة لجنة تنزل الأسواق، وتنادي يا مظلوم، من كان مظلوماً فليأتي، وأذكر من ظلمك مهما بلغت مكانته، وكانت هذه اللجنة تراجع الملك عبدالعزيز مباشرة، فهدأ الحال واستقرت الأوضاع، واستراحت الناس”.

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