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القوات الجوية تصل إلى “الظفرة” للمشاركة في “مركز الحرب الصاروخي 2021” (صور)

القوات الجوية تصل إلى “الظفرة” للمشاركة في “مركز الحرب الصاروخي 2021” (صور)
http://almnatiq.net/?p=1047306
المناطق- الرياض

وصلت الدفعة الأخيرة من القوات الجوية الملكية، إلى قاعدة “الظفرة” في الإمارات، ليكتمل القوات المشاركة في تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021”.

وذكرت قناة “العربية”، اليوم الخميس، أن التمرين يعد من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم كونه يقام في بيئة عمليات قتالية مشابهة للعمليات الحقيقية.

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