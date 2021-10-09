القوات الجوية تصل إلى “الظفرة” للمشاركة في “مركز الحرب الصاروخي 2021” (صور)

وصلت الدفعة الأخيرة من القوات الجوية الملكية، إلى قاعدة “الظفرة” في الإمارات، ليكتمل القوات المشاركة في تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021”.
وذكرت قناة “العربية”، اليوم الخميس، أن التمرين يعد من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم كونه يقام في بيئة عمليات قتالية مشابهة للعمليات الحقيقية.
اكتمال وصول القوات الجوية الملكية #السعودية إلى قاعدة "الظفرة" في #الإمارات للمشاركة في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي2021" الذي يعد من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم كونه يقام في بيئة عمليات قتالية مشابهة للعمليات الحقيقية pic.twitter.com/d3YMLdqS6i
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 14, 2021
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