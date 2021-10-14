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بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقصف آخر مستشفى في العبدية.. والصحة تعلنها “مدينة منكوبة”

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بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقصف آخر مستشفى في العبدية.. والصحة تعلنها “مدينة منكوبة”

بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقصف آخر مستشفى في العبدية.. والصحة تعلنها “مدينة منكوبة”
http://almnatiq.net/?p=1047316
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، العبدية “مدينة منكوبة”، بعد قصف آخر مستشفى في المدينة التابعة لمحافظة مأرب بصواريخ باليستية أطلقتها عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

ولم تكتفِ الميليشيات الحوثية بمحاصرة العبدية منذ 3 أسابيع، ومنع دخول الدواء والغذاء، بل عمدت أيضا إلى قصف المستشفى الوحيد في المدينة.

ما دفع مكتب الصحة في مأرب إلى إعلان العبدية منطقة منكوبة، وذلك بعد ساعات من قصف شنته الميليشيات على المستشفى الوحيد فيها، أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين العلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهدف الحوثيين لمنازلهم.

وأفادت مصادر قبلية، الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بـ 3 صواريخ باليستية عدة قرى في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب…اليمن.. قتلى وجرحى إثر إطلاق صواريخ باليستية حوثية على المدنيين في مأرب اليمن.. قتلى وجرحى إثر إطلاق صواريخ باليستية حوثية على المدنيين في مأرب اليمن

وقال مكتب الصحة، في بيان في وقت تأخر مساء أمس الأربعاء، إن القصف أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، ومن بينهم جرحى حوثيون ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية.

كما أكد أن المنطقة “تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق، وقصف المستشفى الوحيد فيها، حيث لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن.

إلى ذلك، لفت إلى أن قصف مستشفى العبدية يأتي ضمن عملية ممنهجة من قبل الحوثيين لاستهداف المنشآت الصحية، أدت إلى تدمير 17منشأة طبية ومرفقا صحيا بالمحافظة، وقتلت سبعة أطباء وعاملين صحيين، أصابت سبعة آخرين من الكوادر الصحية بالمحافظة منذ بدء حربها على مأرب في 2015.

كما شدد على أن استهداف المراكز الطبيبة يدخل في إطار جرائم الحرب. ودعا “الصليب الأحمر الدولي إلى الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني الخطير في العبدية وسرعة تقديم الخدمات الطبية العاجلة”.

كذلك طالب “الجهات الدولية بالضغط على ميليشيات الحوثي وتنفيذ الإجراءات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني بفتح ممرات آمنة لإنقاذ المتضررين وحماية السكان والأعيان المدنية وتقديم الغذاء والدواء للنساء والأطفال وإخلاء الجرحى والمرضى”.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد بدوره سابقا استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستشفى، علي عبد المغني، في العبدية المحاصرة بصاروخ باليستي، “إيراني الصنع”، بعد ساعات من إعلان مكتب الصحة إصابة 160 من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف المتواصل.

يذكر أنه منذ نحو 3 أسابيع، يحاصر الحوثيون مديرية العبدية في مأرب من مختلف المنافذ، بعد أن صدت قوات القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، جميع هجماتهم التي سعت للسيطرة عليها.‎

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