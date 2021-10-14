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هل يجوز لبس الرجال لساعة من الألماس؟.. الشيخ “المطلق” يجيب (فيديو)

هل يجوز لبس الرجال لساعة من الألماس؟.. الشيخ “المطلق” يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1047319

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم لبس الساعة من الألماس للرجال.

وقال المطلق، في حواره بقناة السعودية : “الساعة من الألماس للرجال والنساء جائزة إذا ما فيها تشبه أي المرأة لا تلبس ساعة الرجل ولا الرجل يلبس ساعة المرأة فلا بأس بذلك“.

وأوضح: “المحرم هو ساعة الذهب فلا يجوز للرجل أن يلبس ساعة ذهب ولكن لو ساعة مموهة بماء ذهب فهذه تجوز”.

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