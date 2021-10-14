هل يجوز لبس الرجال لساعة من الألماس؟.. الشيخ “المطلق” يجيب (فيديو)

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم لبس الساعة من الألماس للرجال.

وقال المطلق، في حواره بقناة السعودية : “الساعة من الألماس للرجال والنساء جائزة إذا ما فيها تشبه أي المرأة لا تلبس ساعة الرجل ولا الرجل يلبس ساعة المرأة فلا بأس بذلك“.

وأوضح: “المحرم هو ساعة الذهب فلا يجوز للرجل أن يلبس ساعة ذهب ولكن لو ساعة مموهة بماء ذهب فهذه تجوز”.