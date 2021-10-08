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“الرياضة”: حضور الجماهير بنسبة 100% في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

“الرياضة”: حضور الجماهير بنسبة 100% في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1047329
المناطق- واس

أعلنت وزارة الرياضة، أنه بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى %100 في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة، والتي ستستضيفها المملكة، السبت المقبل 16 أكتوبر 2021م بالعاصمة الرياض.

وسيكون الحضور الجماهيري لتلك المباريات مقتصرا على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاما) والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق “توكلنا”، مع أهمية التزام كافة الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظا على سلامة الجميع.

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