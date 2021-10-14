شاهد.. إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي بـ”رماح”

محررو المناطق

أظهر مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية”، اليوم الخميس، إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي بمحافظة رماح.

وأكد المسؤولون عن الفعالية، أن إطلاق الدرون الزراعية يأتي ضمن مباردة من المبادرات الوطنية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ومبادرة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الدرونز الزراعية.

وتوفر طائرة الدرونز الزراعية الكثير من الوقت والجهد والدقة فهذه التقنينة تنطلق لعنان السماء من أرض المملكة وبأيادي أبناء الوطن، وبإشراف هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد.