فتح باب القبول على رتبة “جندي” للكادر النسائي بجوازات 3 مناطق

محررو المناطق

فتحت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، القبول والتسجيل على رتبة “جندي” للكادر النسائي، وذلك للتعيين بالمديرية العامة للجوازات بمناطق الشرقية والرياض ومكة المكرمة.

وشملت شروط التقديم، أن تكون المتقدمة مواطنة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وكذلك لم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وتضمنت الشروط، أن تكون حاصلة على هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.