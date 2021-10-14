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أمين الحدود الشمالية يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بـ”طريف” (صور)

أمين الحدود الشمالية يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بـ”طريف” (صور)

أبرز المواد
التدريب التقني والتعليم بعسير يعقدان لقاءً تنسيقياً.. صور

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أمين الحدود الشمالية يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بـ”طريف” (صور)

أمين الحدود الشمالية يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بـ”طريف” (صور)
http://almnatiq.net/?p=1047350
المناطق- طريف

تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية، المهندس شمام الشمري اليوم، سير أعمال معالجة التشوه البصري بمحافظة طريف، ضمن حملة التسعين يومًا للقضاء على مظاهر التشوه البصري في مدن ومحافظات المملكة.

واُطلع الشمري، على نسب الإنجاز في معالجة التشوه البصري وخط الأساس لما رُصِد خلال الفترة الماضية.

وجرى خلال الجولة الوقوف على أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات الهدم والبناء وإعادة دهان الأرصفة وإزالة أعمدة الإنارة التالفة وإصلاح الحفر والتشققات في الشوارع، والعديد من الأحياء والطرق الرئيسة والحدائق والمرافق العامة بالمحافظة.

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