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استشاري نفسي: كورونا أصاب 50 % من الطلاب بالاكتئاب.. والانتحار وصل لنسب مخيفة (فيديو)

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استشاري نفسي: كورونا أصاب 50 % من الطلاب بالاكتئاب.. والانتحار وصل لنسب مخيفة (فيديو)

استشاري نفسي: كورونا أصاب 50 % من الطلاب بالاكتئاب.. والانتحار وصل لنسب مخيفة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1047379
محررو المناطق

كشف الدكتور أحمد الهادي، استشاري الطب والعلاج النفسي، عن الشخصيات الأكثر تأثرا نفسيًا بانتشار جائحة كورونا.

وقال “الهادي”، خلال حديثه لقناة “روتانا خليجية”، اليوم الخميس: “الآن أصبحت الدول والمواطنين على علم كافي بفيروس كورونا، إلا أنه في البداية كانت هناك تأثيرات نفسية كبيرة على بعض الأشخاص”.

وأضاف: “أثناء الجائحة نجح بعض الناس في التكيف معها، فيما لم ينجح آخرون وأصابتهم حالة تسمى حساسية عدم اليقين، نظرًا لان الفيروس كان شيء جديد على العالم كله”.

وتابع: “في دراسة أجريناها على طلاب الجامعات أثناء الاختبارات أظهرت أن حالات الاكتئاب والقلق وصلت إلى 50 %، فيما وصلت الضغوط النفسية العالية إلى 87 %، كما انتشرت أفكار تمني الموت والانتحار ووصلت إلى نسب عالية ومخيفة لكن الوضع أصبح الآن أفضل بكثير”.

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