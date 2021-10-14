هل يمكن تسجيل المواطنين في “توكلنا” بدون امتلاك حساب على “أبشر”؟.. التطبيق يجيب

محررو المناطق

كشف تطبيق “توكلنا”، عن آلية تسجيل من ليس لديهم حسابات في أبشر من المواطنين والمقيمين.

وقال التطبيق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”، الخميس، إنَّ المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بـ”توكلنا” سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وعند تغيير الرقم لاحقًا في أبشر سوف يتم تعديله في “توكلنا” عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في “توكلنا”.

كان تطبيق “توكلنا” كشف عن آلية تحديد كلمة مرور جديدة حال نسيان كلمة المرور، وقال التطبيق، إنه يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار “نسيت كلمة المرور” ولإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.