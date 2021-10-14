احدث الأخبار

مكافحة المخدرات تطيح بإثيوبي بحوزته 23 كيلو جرامًا من الحشيش
أبرز المواد
 بالرابط.. “الصحة” تفتح باب التقديم على برنامج تدريب للممارسين الصحيين
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدين الانتهاكات الصارخة للميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين في العبدية بمأرب
محليات
 تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء في فروع الإيواء بالرياض
منطقة الرياض
 لتطبيق معايير الجودة.. تنفيذ 800 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية
أبرز المواد
 هل يمكن تسجيل المواطنين في “توكلنا” بدون امتلاك حساب على “أبشر”؟.. التطبيق يجيب
أبرز المواد
 ضبط طبيب وطبيبة سهلا صرف حليب الأطفال مقابل أموال
أبرز المواد
 التحقيق مع عضوين بلجنة ترسيم الحدود لتلاعبهما بمساحات العقارات
أبرز المواد
 سهل تهريب مسجون.. القبض على ضابط متلبسا برشوة
أبرز المواد
 الإطاحة بمواطنتين اختلستا أموال تبرعات جمعية خيرية
أبرز المواد
 عرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى.. إيقاف مدير شؤون صحية بإحدى المناطق
أبرز المواد
 تجاوز الفساد بالقضية 102 مليون ريال.. إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية
محليات
مكافحة المخدرات تطيح بإثيوبي بحوزته 23 كيلو جرامًا من الحشيش

مكافحة المخدرات تطيح بإثيوبي بحوزته 23 كيلو جرامًا من الحشيش

أبرز المواد
بالرابط.. “الصحة” تفتح باب التقديم على برنامج تدريب للممارسين الصحيين

بالرابط.. “الصحة” تفتح باب التقديم على برنامج تدريب للممارسين الصحيين

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يدين الانتهاكات الصارخة للميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين في العبدية بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يدين الانتهاكات الصارخة للميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين في العبدية بمأرب

محليات
تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء في فروع الإيواء بالرياض

تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء في فروع الإيواء بالرياض

منطقة الرياض

هل يمكن تسجيل المواطنين في “توكلنا” بدون امتلاك حساب على “أبشر”؟.. التطبيق يجيب

هل يمكن تسجيل المواطنين في “توكلنا” بدون امتلاك حساب على “أبشر”؟.. التطبيق يجيب
http://almnatiq.net/?p=1047401
محررو المناطق

كشف تطبيق “توكلنا”، عن آلية تسجيل من ليس لديهم حسابات في أبشر من المواطنين والمقيمين.

وقال التطبيق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”، الخميس، إنَّ المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بـ”توكلنا” سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وعند تغيير الرقم لاحقًا في أبشر سوف يتم تعديله في “توكلنا” عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في “توكلنا”.

كان تطبيق “توكلنا” كشف عن آلية تحديد كلمة مرور جديدة حال نسيان كلمة المرور، وقال التطبيق، إنه يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار “نسيت كلمة المرور” ولإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

 

روابط ذات صلة

“الشرقية” تضبط 45 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

“الشرقية” تضبط 45 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة
مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات لآخرين عبر “توكلنا” يُنعش السوق السوداء

مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات لآخرين عبر “توكلنا” يُنعش السوق السوداء
البريد يتفاعل مع شكوى مواطن حول فشل إنشاء حساب

البريد يتفاعل مع شكوى مواطن حول فشل إنشاء حساب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*