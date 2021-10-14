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سهل تهريب مسجون.. القبض على ضابط متلبسا برشوة

سهل تهريب مسجون.. القبض على ضابط متلبسا برشوة
http://almnatiq.net/?p=1047412
محررو المناطق

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاف ضابط يعمل في السجون لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد صرح بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المدانين.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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