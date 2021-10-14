تجاوز الفساد بالقضية 102 مليون ريال.. إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية

محررو المناطق

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، عن إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك.

ونوه إلى أن الكيان التجاري، حصل على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ 700.000 ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، قد أعلن مباشرة الهيئة عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.