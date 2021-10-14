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الإطاحة بمواطنتين اختلستا أموال تبرعات جمعية خيرية

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الإطاحة بمواطنتين اختلستا أموال تبرعات جمعية خيرية

الإطاحة بمواطنتين اختلستا أموال تبرعات جمعية خيرية
http://almnatiq.net/?p=1047420
محررو المناطق

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف مواطنتين لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها (748.404 ريال) لحساباتهما الشخصية.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد صرح بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المدانين.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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