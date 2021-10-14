عرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى.. إيقاف مدير شؤون صحية بإحدى المناطق

محررو المناطق

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات؛ لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم.

وشدد المصدر على مباشرة الهيئة عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.