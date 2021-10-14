التحقيق مع عضوين بلجنة ترسيم الحدود لتلاعبهما بمساحات العقارات

محررو المناطق

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، عن إيقاف إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود ومواطن؛ لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية.

ولفت إلى أن المتهمين بالقضية، سعوا للحصول على تعويضات مالية مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.