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ضبط طبيب وطبيبة سهلا صرف حليب الأطفال مقابل أموال

ضبط طبيب وطبيبة سهلا صرف حليب الأطفال مقابل أموال
http://almnatiq.net/?p=1047437
محررو المناطق

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية لإصدارهما وصفات غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال واستلام مبالغ وهدايا مقابل ذلك من ثلاث مقيمين “تم إيقافهم” يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة.

وكان المصدر قد أعلن مباشرة الهيئة عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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