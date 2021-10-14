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تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء في فروع الإيواء بالرياض

تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء في فروع الإيواء بالرياض

منطقة الرياض

تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء في فروع الإيواء بالرياض

تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء في فروع الإيواء بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1047461
محررو المناطق

نجحت وحدات الأمن والسلامة في دور ومراكز الإيواء، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في تنفيذ أكثر من 30 خطة إخلاء ومكافحة حريق، خلال الـ15 شهرًا الماضية.

وتضمنت جميع الخطط المُنفذة، محاضرات توعوية في بدايتها لتدريب فرق الأمن والسلامة بالفروع على آلية إعداد خطة الإخلاء، وتطبيقها على أرض الواقع  خلال 90 ثانية بمشاركة المُستهدفين داخل المنشأة لمواجهة الحالات الطارئة.

وشملت الخطط، الإعلان للمُستفيدين عن يوم تنفيذ الخطة الافتراضية عن طريق شاشات العرض مع الاستعداد لها، وتجهيز الإسعافات الأولية، وتوزيع المنشورات الخاصة عن السلامة في العمل وحرائق الكهرباء وحوادث المصاعد الكهربائية والمخاطر.

ويبدأ التنفيذ الفعلي لعملية الإخلاء والحريق الوهمي بمشاركة جميع المستفيدين والكادر الوظيفي، وفق خطة علمية ومدروسة تضمن التصرف الصحيح للمستهدفين أثناء الحدث.

 

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