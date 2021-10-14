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بالرابط.. “الصحة” تفتح باب التقديم على برنامج تدريب للممارسين الصحيين

بالرابط.. “الصحة” تفتح باب التقديم على برنامج تدريب للممارسين الصحيين
http://almnatiq.net/?p=1047477
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، فتح باب التقديم على برنامج جديد لتدريب الممارسين الصحيين.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يستهدف غير الموظفين المقبولين بالبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات السعودية حسب التنظيمات المُعتمدة للبرنامج، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الممارسين الصحيين، وفقًا للشروط التالية “أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون المُتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص، والالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب”.

وفيما يلي رابط التقديم: https://t.co/JdXRSaaHrY?amp=1

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