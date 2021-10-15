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“الأرصاد”: أمطار رعدية وأتربة مثارة تضرب 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد”: أمطار رعدية وأتربة مثارة تضرب 4 مناطق خلال الساعات المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1047493
محررو المناطق:

قال المركز الوطني للأرصاد، في تقريرًا له اليوم الجمعة، إنه من المتوقع تعرض عدد من المواقع في 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة إلى هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح “الوطني للأرصاد” في سلسلة تنبيهات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن منطقتي جازان “الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا”، وعسير “رجال المع، محايل” تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

كما أشار الوطني للأرصاد في تنبيه ثان ٍ إلى أن منطقتي الرياض “الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، القويعية، حوطة بني تميم، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف”، ومكة المكرمة “الخرمة، المويه، تربة، رنية” تشهدان هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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