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أعراض على الأقدام تدل على وجود سرطان الرئة

أعراض على الأقدام تدل على وجود سرطان الرئة
سرطان الرئة
http://almnatiq.net/?p=1047496
المناطق - وكالات:

كشف أطباء عن وجود أعراض على الأقدام تدل على وجود سرطان الرئة، تتمثل في الألم المستمر في الكعب.

وفي الممارسة الطبية، هناك حالات اشتكى فيها المرضى من ألم مستمر في الكعب، وأثناء الفحص، تم العثور على جلطة فيه،  وكان هذا هو العَرَض الوحيد لسرطان الرئة حسب صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وينصح الأطباء بمنح نفسك ما يصل إلى أسبوعين لمعرفة ما إذا كان الألم قد اختفى، ومع ذلك، إذا لم يتوقف لفترة طويلة، يجب عليك استشارة الطبيب.

من جانبها حذرت صحيفة “ديلي إكسبريس” من أن سرطان الرئة يعد من أخطر أنواع السرطان، وعادة، قد لا تكون هناك أعراض في بداية المرض، كما أشارت إلى أن التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا.

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