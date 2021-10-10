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الخليج يسجل 2 مليون و 515 ألف إصابة بفيروس كورونا

الخليج يسجل 2 مليون و 515 ألف إصابة بفيروس كورونا

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الخليج يسجل 2 مليون و 515 ألف إصابة بفيروس كورونا

الخليج يسجل 2 مليون و 515 ألف إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1047513
محررو المناطق:

أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن مستجدات انتشار فيروس كورونا وكذلك أرقام الإصابات والوفيات ومعدل الشفاء بدول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف المركز في “إنفوجرافيك” نشره عبر حسابه على “تويتر”، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2 مليون و515 ألف إصابة، وتعافى منها أكثر من 2 مليون و487 ألف حالة.

وأكد مركز الإحصاء الخليجي أن إجمالي الوفيات بلغ 19,428 حالة منذ انتشار الجائحة.

وتابع المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 80 مليونا و 224 ألف جرعة.

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