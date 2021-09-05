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“تعليم ينبع” يناقش دعم المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع بنك التنمية الاجتماعية

“تعليم ينبع” يناقش دعم المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع بنك التنمية الاجتماعية

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“تعليم ينبع” يناقش دعم المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع بنك التنمية الاجتماعية

“تعليم ينبع” يناقش دعم المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع بنك التنمية الاجتماعية
تعليم ينبع
http://almnatiq.net/?p=1047526
المناطق ـ واس:

ناقش تعليم ينبع أمس مبادرة دعم المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة ينبع طلال المحمدي والتي تهدف لدعم وجذب المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، تحقيقًا لرؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لتصل إلى 25%.

وأوضح مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي حماد بن حامد الحبيشي، أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي والعالمي ومعالجة الفاقد عن جائحة كورونا أحد أهم محاور اللقاء ، إسهامًا في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم، والتحديات التي قد تعوق التوسع في التعليم الأهلي، وتعزيز دور الشراكة المجتمعية لدعم البرامج والمبادرات الداعمة للعملية التعليمية.
وأكد “الحبيشي” دعم وتعزيز إدارة تعليم ينبع لكافة جوانب الاستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس الأهلية والعالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية و ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تطبيق السياسات الجاذبة للاستثمار التي تمارسها الوزارة من توفير وسائل داعمة تشجع المستثمرين على فتح مدارس ذات جودة تعليمية عالية تحقق توجهات الدولة و الخطط الوزارية يؤدي تطبيقها إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوياتها، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة الدؤوبة التي توليها القيادة الرشيدة لدعم قطاع التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى التعليم الخاص.

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