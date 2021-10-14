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إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي (فيديو)

إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي (فيديو)
طائرة درونز زراعية
http://almnatiq.net/?p=1047534
المناطق - الرياض:

نشرت قناة “الإخبارية” عبر حسابها على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي بمحافظة رماح.

وقال المسؤولون عن الفعالية إن إطلاق الدرون الزراعية يأتي ضمن مبادرة من المبادرات الوطنية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومبادرة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الدرونز الزراعية.

وجدير بالذكر أن طائرة الدرونز الزراعية توفر الكثير من الوقت والجهد والدقة فهذه التقنية تنطلق لعنان السماء من أرض المملكة وبأيدي أبناء الوطن، وبإشراف هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد.

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