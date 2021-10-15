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لزراعته 1600 شجرة.. أمير الباحة يوجه بتكريم الشاب “أصيل الغامدي”

لزراعته 1600 شجرة.. أمير الباحة يوجه بتكريم الشاب “أصيل الغامدي”
أمير الباحة
http://almnatiq.net/?p=1047536
محررو المناطق:

أطلق الشاب “أصيل الغامدي” مبادرة مجتمعية لزراعة وإهداء 1600 شجرة بمدينة الباحة، فيما وجه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بتكريمه نظير هذه المبادرة .

وقالت منطقة إمارة الباحة –عبر  حسابها على “تويتر” إن أمير المنطقة وجه أيضًا جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة دعم جميع المبادرات الزراعية والسياحية، مع ثقته بقدرات شباب وشابات المنطقة في خدمة مجتمعهم.

يذكر أن قناة “الإخبارية” قد عرضت في تقرير قصة الشاب أصيل الغامدي، الذي قام بزراعة وإهداء 1600 شتلة جاكرندا في مدينة الباحة.

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