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ظاهرة لم تحدث منذ 8 سنوات.. الزهرة وقلب العقرب يزينان سماء المملكة والوطن العربي غدًا

ظاهرة لم تحدث منذ 8 سنوات.. الزهرة وقلب العقرب يزينان سماء المملكة والوطن العربي غدًا
http://almnatiq.net/?p=1047541
محررو المناطق:
يقترن غدًا السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 بسماء المملكة والوطن العربي، كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل؛ حيث يزينان الأفق الجنوبي الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.
وقال المهندس ماجد أبوزاهر، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحة الجمعية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إنه خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بالنجم الضارب إلى الحمرة “قلب العقرب”، على قبة السماء.
وأوضح أن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق؛ حيث سيظهر في السماء بعد نحو نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر  قلب العقرب إلى أسفل يسار ويفصل بينهما درجة تقريبًا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانًا من الزهرة.

 

وأضاف أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب؛ ولكن سوف يتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.

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