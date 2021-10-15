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دراسة: الفاصولياء طعام سحري للعيش 100 عام

دراسة: الفاصولياء طعام سحري للعيش 100 عام

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دراسة: الفاصولياء طعام سحري للعيش 100 عام

دراسة: الفاصولياء طعام سحري للعيش 100 عام
http://almnatiq.net/?p=1047559
محررو المناطق:

كشفت دراسة نشرها موقع (The American Journal of Lifestyle Medicine)، أن الفاصولياء هي أحد أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لتعيش حتى 100 عام.

وعكف الباحثون على دراسة المناطق الزرقاء “بلو زون” في العالم، وهي المناطق التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عاماً، ووجدوا العديد من أوجه التشابه في النظام الغذائي ونمط الحياة بين المناطق وأحدها تناول البقوليات.

ووفقاً للدراسة هناك 9 قواسم مشتركة بين هذه المناطق، أبرزها تناول الفاصوليا باعتبارها “حجر الزاوية في نظام غذائي مئوي.”

وجد الباحثون في نظام “بلو زون” الغذائي أن الأشخاص في هذه المناطق الذين عاشوا أطول فترة يأكلون حوالي كوب واحد كامل من الفاصوليا يومياً، وعندما تقرأ عن الفوائد الصحية للفاصوليا، ستبدأ في فهم السبب.

وفقاً لمراجعة من المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، يوجد البوليفينول في العديد من أنواع الفاصوليا المختلفة (السوداء، والحمراء)، وثبت أنه مضاد للالتهابات ومضاد للسكري و مضاد للسمنة والقلب.

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