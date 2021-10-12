لإصابته بعدوى في الدم.. نقل الرئيس الأمريكي الأسبق “كلينتون” إلى العناية المركزة

المناطق - وكالات:

نقل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، إلى مستشفى في كاليفورنيا للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.

ويعالج كلينتون، في وحدة للعناية المركزة في مركز إيرفين الطبي في ولاية كاليفورنيا، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وقال المتحدث باسم كلينتون، أنغيل أورينا، إن “الرئيس الأسبق بيل كلينتون نقل مساء الثلاثاء إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين للعلاج من عدوى غير كوفيد”.

وأضاف “إنه يتحسن وفي حالة معنوية جيدة، وهو ممتن أشد الامتنان للأطباء وطاقم التمريض والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة”.