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طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة “العويس” ويحدد فترة غيابه

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طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة “العويس” ويحدد فترة غيابه

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة “العويس” ويحدد فترة غيابه
محمد العويس
http://almnatiq.net/?p=1047567
محررو المناطق:

كشف الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للحارس الدولي محمد العويس، حامي عرين الراقي بعد إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية والأشعة أثبتت إصابة العويس، بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى والرادفة من الدرجة الثانية.

وتعرض الحارس الدولي لإصابة قوية خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الصيني، التي جرت الثلاثاء الماضي، على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهت بفوز الصقور بثلاثية مقابل هدفين، ضمن استحقاقات الجولة الرابعة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وسقط مهاجم المنتخب الصيني إلكيسون على قدم العويس اليسرى من الوضع واقفًا، ورغم قوة الالتحام حاول حارس المرمى التحامل على نفسه وإكمال اللقاء، لكن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قرر الدفع بفواز القرني بدلاً منه حفاظًا على سلامته.
وفي بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوضح، أن العويس يحتاج إلى العلاج والتأهيل لفترة تتراوح من 8 إلى 10 أسابيع، قبل العودة للمشاركة مجددًا في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وكان محمد العويس قد كتب عبر الحساب الشخصي على “تويتر”، عقب الإصابة: “شكرًا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرًا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة كلنا يد واحدة، وبإذن الله ندعم بعض ونوصل لكأس العالم”
ومن المقرر أن يغيب حارس الأخضر عن مباريات الأهلي أمام الاتفاق، والطائي، والهلال، والباطن، وأبها، والنصر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب الغياب عن حماية عرين المنتخب السعودي أمام أستراليا وفيتنام، في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022”.

 

 

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