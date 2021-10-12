هل يخضع الذهب لضريبة القيمة المضافة؟.. “هيئة الزكاة” تجيب

محررو المناطق:

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار مواطن حول مدى خضوع الذهب لضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حساب “اسأل الزكاة” على “تويتر” أن الذهب يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا كان مستوى نقائه أقل من 99%.

وأضاف حساب “اسأل الزكاة” أن الذهب يكون خاضعًا للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلًا للتداول في سوق السبائك العالمية فقط .

وأوضحت الهيئة أن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.