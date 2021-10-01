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بداية من الغد.. سفارة المملكة بالفلبين تعلن مواعيد جديدة للعمل

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محررو المناطق

أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين أن أوقات العمل الرسمي ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء بداية من غدٍ السبت.

وقالت السفارة -عبر تويتر- إنها تود الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي عتباراً من تاريخ ١٤٤٣/٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦م سيكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

وأضافت السفارة أنه يمكن التواصل خارج أوقات العمل الرسمي على الأرقام المدرجة في الجدول التالي:

 

 

 

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