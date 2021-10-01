بداية من الغد.. سفارة المملكة بالفلبين تعلن مواعيد جديدة للعمل

أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين أن أوقات العمل الرسمي ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء بداية من غدٍ السبت.
وقالت السفارة -عبر تويتر- إنها تود الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي عتباراً من تاريخ ١٤٤٣/٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦م سيكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.
وأضافت السفارة أنه يمكن التواصل خارج أوقات العمل الرسمي على الأرقام المدرجة في الجدول التالي:
تود السفارة الإفادة بأن اوقات العمل الرسمي إعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦م سيكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.
ويمكنكم التواصل خارج أوقات العمل الرسمي على الأرقام التالية: pic.twitter.com/c7kdv3ql3p
— Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH) October 15, 2021
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