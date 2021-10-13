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“شروق الثريا”.. الزعاق يكشف عن تطورات مناخية جديدة خلال 20 يومًا (فيديو)

“شروق الثريا”.. الزعاق يكشف عن تطورات مناخية جديدة خلال 20 يومًا (فيديو)
الدكتور خالد الزعاق
http://almnatiq.net/?p=1047593
محررو المناطق

قال الدكتور خالد بن صالح الزعاق، الخبير بالأرصاد والأحوال الجوية، إنه بعد عشرين يومًا تقريبًا نبدأ نشاهد شروق الثريا بالجهة الشرقية مع مغيب الشمس.

وأضاف الزعاق، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع “توتير” أن العرب يستدلون على ذلك ببداية البوادر الشتوية في الليل.

وتابع “الزعاق” أن العرب قسم النجوم إلى قسمين شمالية وجنوبية، الشمالية هي الواقعة شمال خط الاستواء، والجنوبية هي الواقعة جنوب خط الاستواء السماوي وتدور حول قطبها الجنوبي.

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