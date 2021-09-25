احدث الأخبار

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في الاجتماع الرابع والأخير لدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية
أبرز المواد
 قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”
أبرز المواد
 أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)
أبرز المواد
 للأسبوع الثاني.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية
أبرز المواد
 برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  
محليات
 “شروق الثريا”.. الزعاق يكشف عن تطورات مناخية جديدة خلال 20 يومًا (فيديو)
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة حتى الـ 6 مساءً  
أجواء المناطق
 جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منطقة الرياض
 جمال فريد من نوعه.. 170 قبة تشكّل أبرز مكوّنات الهندسة المعمارية للمسجد النبوي
أبرز المواد
 رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة
محليات
 منح الصلاحية.. “توكلنا” يكشف عن خطوة مهمة لعمل التطبيق بشكل صحيح
أبرز المواد
وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في الاجتماع الرابع والأخير لدول مجموعة العشرين

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في الاجتماع الرابع والأخير لدول مجموعة العشرين

أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية

نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية

أبرز المواد
قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

أبرز المواد
أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرز المواد

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
جامعة الملك سعود
http://almnatiq.net/?p=1047600
محررو المناطق:

يبحث الكثير من الشباب وحملة المؤهلات العليا بالجامعات عن فرص عمل في المصالح والهيئات الحكومية والقطاع العام، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني نظام إنذار الحريق، مشغل غرفة إنذار الحريق، منتج فيديو ثانٍ، إحصائي.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ أمس الخميس الموافق 8 ربيع الأول 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 23 ربيع الأول 1443هـ، وذلك عبر موقع جامعة الملك سعود الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط التالي: (https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities).

روابط ذات صلة

جامعة الملك سعود تعلن موعد إيداع المكافآت الشهرية للطلبة المستحقين

جامعة الملك سعود تعلن موعد إيداع المكافآت الشهرية للطلبة المستحقين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*