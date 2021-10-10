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أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

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أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)
التماس الكهربائي في المنزل
http://almnatiq.net/?p=1047608
محررو المناطق:

أكد عبدالرحمن الغزواني، ‎المختص في الكهرباء، أن أسباب حدوث التماس الكهربائي، هي التأسيس غير الجيد أو اقتناء أشياء تقليدية أو رديئة، بالإضافة إلى التحميل الزائد في التوصيلات الكهربائية.

وكشف الغزواني خلال لقاء مع برنامج “صباح السعودية” عن علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي، مشيرًا إلى أن احتراق البلاستيك بالتوصيلات الكهربائية قد يؤدي لظهور رائحة أشبه برائحة ‏السمك‎.

وأضاف أن هناك علامات أخرى تدل على وجود التماس الكهربائي، مثل سماع صوت أزيز في الأفياش الكهربائية، مؤكدًا ضرورة إغلاق التيار الكهربائي، ‏والاتصال بالمختص الفني لإجراء الإصلاحات اللازمة‎.‎

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