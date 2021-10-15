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برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  

برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  

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برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  

برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  
http://almnatiq.net/?p=1047614
المناطق ـ الرياض:
تقام برامج تدريبية وورش عمل لمنسوبي الرئاسة طيلة أيام المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة في تعزيزه،  والذي ينعقد في الفترة من 12 وحتى 14 من شهر ربيع الأول، امتداداً لدور الرئاسة العامة الريادي في ترسيخ المفهوم الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية الحماية من الجماعات الخارجية والأفكار المنحرفة والمناهج الضالة وتطوير منسوبيها.
ويبلغ عدد المسجلين في هذه البرامج بإجمالي750، متدرباً ومشاركاً، وأعد لهم ثلاث حقائب تدريبية يقدمها 15 مدرباً من ذوي الخبرة في مجالات التدريب والعلم الشرعي والإداري من منسوبي الرئاسة العامة والمستشارين، لإيصال رسالة منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه الشرعي.
وتعتمد آلية عمل هذه البرامج وورش العمل، بالبث عن بعد عبر تطبيق (teams)، وتناقش عدة مواضيع تشمل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “المعارف والمهارات النظامية”، تعزيز الأمن الفكري، الخوارج شرار الخلق، أهمية روح الولاء والانتماء، إدارة الأداء الوظيفي.
وتنطلق هذه البرامج من حرص الرئاسة العامة على أن يكون المؤتمر متكاملاً وشاملاً، فيه الأوراق العلمية البحثية الأكاديمية وكذلك التدريب والتطوير، تحت المتابعة المستمرة والتوجيه المباشر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ولتعكس الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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