قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

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أفاد مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق النصر، أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني قرر الاعتماد على حمدالله لقيادة هجوم العالمي أمام الوحدة، من أجل الاستفادة من خبرات المغربي في تلك المواعيد الحاسمة من المعترك الآسيوي، مقارنة بالكاميروني فينسنت أبوبكر، الذي قدم إلى الرياض في ميركاتو الصيف الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من غياب حمدالله عن مباراة أبها الماضية، لحساب منافسات دوري المحترفين، والتي حسمها الأصفر خارج القواعد بثلاثية مقابل هدف، قبل فترة التوقف الدولي مباشرة، في مشهد بدا ضمن سلسلة من أزمات المغربي في مرسول بارك، إلا أن البرتغالي يرغب في فتح صفحة جديدة مع مهاجم النصر المخضرم.

وتابع المصدر أن بيدرو يراهن على النجاعة الهجومية للمهاجم المغربي في آسيا، خاصة أن حمدالله هو الهداف التاريخي للعالمي في دوري الأبطال، إلى جانب التركيز الكبير والحالة الفنية الجيدة التي ظهر عليها في التدريبات الأخيرة، والاعتماد على الثالوث أندروس تاليسكا وعبدالفتاح عسيري وجلال الدين ماشاريبوف، في منطقة العمليات، مع إراحة أبوبكر العائد من رحلة طويلة بعد المشاركة رفقة منتخب الكاميرون في مباراتين لحساب تصفيات كأس العالم.

وظهر حمدالله بمعنويات مرتفعة في الآونة الأخيرة تحت إمرة إيمانويل، وهو ما انعكس على تركيز المغربي في التدريبات بحثًا عن استعادة البريق، ووضع حد للتكهنات التي تطفو على السطح من آن لأخر، وهو الأمر الذي عزز من ترجيح كفة أسط الأطلس لبدء موقعة الوحدة.