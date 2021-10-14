احدث الأخبار

قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”
الرياضة
 أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)
أبرز المواد
 للأسبوع الثاني.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية
أبرز المواد
 برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  
محليات
 “شروق الثريا”.. الزعاق يكشف عن تطورات مناخية جديدة خلال 20 يومًا (فيديو)
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة حتى الـ 6 مساءً  
أجواء المناطق
 جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منطقة الرياض
 جمال فريد من نوعه.. 170 قبة تشكّل أبرز مكوّنات الهندسة المعمارية للمسجد النبوي
أبرز المواد
 رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة
محليات
 منح الصلاحية.. “توكلنا” يكشف عن خطوة مهمة لعمل التطبيق بشكل صحيح
أبرز المواد
 بداية من الغد.. سفارة المملكة بالفلبين تعلن مواعيد جديدة للعمل
أبرز المواد
 هل يخضع الذهب لضريبة القيمة المضافة؟.. “هيئة الزكاة” تجيب
أبرز المواد
قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

الرياضة
أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرز المواد
للأسبوع الثاني.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية

للأسبوع الثاني.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية

أبرز المواد
برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  

برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  

محليات

قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

http://almnatiq.net/?p=1047616
محررو المناطق

أفاد مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق النصر، أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني قرر الاعتماد على حمدالله لقيادة هجوم العالمي أمام الوحدة، من أجل الاستفادة من خبرات المغربي في تلك المواعيد الحاسمة من المعترك الآسيوي، مقارنة بالكاميروني فينسنت أبوبكر، الذي قدم إلى الرياض في ميركاتو الصيف الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من غياب حمدالله عن مباراة أبها الماضية، لحساب منافسات دوري المحترفين، والتي حسمها الأصفر خارج القواعد بثلاثية مقابل هدف، قبل فترة التوقف الدولي مباشرة، في مشهد بدا ضمن سلسلة من أزمات المغربي في مرسول بارك، إلا أن البرتغالي يرغب في فتح صفحة جديدة مع مهاجم النصر المخضرم.

وتابع المصدر أن بيدرو يراهن على النجاعة الهجومية للمهاجم المغربي في آسيا، خاصة أن حمدالله هو الهداف التاريخي للعالمي في دوري الأبطال، إلى جانب التركيز الكبير والحالة الفنية الجيدة التي ظهر عليها في التدريبات الأخيرة، والاعتماد على الثالوث أندروس تاليسكا وعبدالفتاح عسيري وجلال الدين ماشاريبوف، في منطقة العمليات، مع إراحة أبوبكر العائد من رحلة طويلة بعد المشاركة رفقة منتخب الكاميرون في مباراتين لحساب تصفيات كأس العالم.

وظهر حمدالله بمعنويات مرتفعة في الآونة الأخيرة تحت إمرة إيمانويل، وهو ما انعكس على تركيز المغربي في التدريبات بحثًا عن استعادة البريق، ووضع حد للتكهنات التي تطفو على السطح من آن لأخر، وهو الأمر الذي عزز من ترجيح كفة أسط الأطلس لبدء موقعة الوحدة.

روابط ذات صلة

حلم “الهلال” و “النصر” بـ أبطال آسيا.. موعد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة

حلم “الهلال” و “النصر” بـ أبطال آسيا.. موعد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة
صورة غامضة من قائد النصر الأسبق تثير تكهنات عن مدرب “العالمي”

صورة غامضة من قائد النصر الأسبق تثير تكهنات عن مدرب “العالمي”
رسمياً.. النصر يستغني عن خدمات مينيز بعد الهزيمة من الاتحاد 

رسمياً.. النصر يستغني عن خدمات مينيز بعد الهزيمة من الاتحاد 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*