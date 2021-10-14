احدث الأخبار

نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية
أبرز المواد
 قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”
أبرز المواد
 أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)
أبرز المواد
 للأسبوع الثاني.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية
أبرز المواد
 برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للمؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه”  
محليات
 “شروق الثريا”.. الزعاق يكشف عن تطورات مناخية جديدة خلال 20 يومًا (فيديو)
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة حتى الـ 6 مساءً  
أجواء المناطق
 جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منطقة الرياض
 جمال فريد من نوعه.. 170 قبة تشكّل أبرز مكوّنات الهندسة المعمارية للمسجد النبوي
أبرز المواد
 رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة
محليات
 منح الصلاحية.. “توكلنا” يكشف عن خطوة مهمة لعمل التطبيق بشكل صحيح
أبرز المواد
 بداية من الغد.. سفارة المملكة بالفلبين تعلن مواعيد جديدة للعمل
أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية

نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية

أبرز المواد
قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

قبل موقعة الوحدة.. قرار حاسم من مدرب النصر بشأن “حمدالله”

أبرز المواد
أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرزها “رائحة السمك”.. علامات تدل على حدوث التماس الكهربائي في المنزل (فيديو)

أبرز المواد
للأسبوع الثاني.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية

للأسبوع الثاني.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية

أبرز المواد

نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية

نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية
http://almnatiq.net/?p=1047622
المناطق ـ واس:

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، “إن تهاون المجتمع الدولي في الإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية بعد تنصل مليشيا الحوثي الإرهابية عنه بدعم من إيران”.

وأكد الفريق محسن لدى لقائه في مدينة الرياض، المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، أن ما تتعرض له مديرية العبدية بمحافظة مأرب من حصار غاشم، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وتعريض أكثر من 35 ألف مدني لخطر الإبادة الجماعية وما تتعرض له مدن يمنية أخرى ومناطق في المملكة العربية السعودية، من تصعيد بالصواريخ الباليستية والطيران المسير هي أدلة واضحة لنتائج اتفاق ستوكهولم وتهاون المجتمع الدولي في تنفيذه، الأمر الذي دفع الميليشيا، للتمادي أكثر وسمح لها باستمرار استقدام الأسلحة والدعم الإيراني.

وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى النتائج العكسية التي أفرزها اتفاق ستوكهولم بعد تنصل الحوثيين عنه بدعم من إيران وإفراغه من مضمونه واستغلاله ورقة حمايةً لهم وفرصة للتحشيد والتصعيد باتجاه المناطق الأخرى وارتكاب الجرائم المختلفة والأعمال المهدّدة لأمن اليمن والمنطقة.

وأضاف:” بمقابل هذه المماطلة للحوثيين لم يلتزم المجتمع الدولي بدوره في الإشراف والرقابة على تنفيذ الاتفاق ليكون خطوة صحيحة باتجاه السلام الدائم كما كان يأمل كل الشعب اليمني”.

وشدد الفريق محسن، على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً حقيقية على المليشيا الانقلابية وإدانة تصعيدها الإرهابي وجرائمها بحق المدنيين وتعمدها مضاعفة الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى حرص الحكومة اليمنية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض للتخفيف من معاناة اليمنيين التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.
من جانبه، أكد المبعوث السويدي، وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها للجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام, مبينا الدور الذي تقوم به بلاده في الجانب الإنساني والتخفيف من معاناة اليمنيين.

روابط ذات صلة

التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصراً لمليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية

التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصراً لمليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية
“ديوانية الشرافاء” تستضيف بطل حرب فقد أحد ذراعيه دفاعا عن الوطن

“ديوانية الشرافاء” تستضيف بطل حرب فقد أحد ذراعيه دفاعا عن الوطن
“المعلمي” يطلع أعضاء مجلس الأمن على انتهاكات وتهديدات مليشيا الحوثي تجاه المملكة

“المعلمي” يطلع أعضاء مجلس الأمن على انتهاكات وتهديدات مليشيا الحوثي تجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*