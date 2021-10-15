عسيري: مركز الطوارئ والكوارث بوزارة الصحة ينضم لمنظمة الصحة العالمية

محررو المناطق:

قال الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة إن المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، هي مؤسسات ومراكز وطنية يرشحها المدير العام للمنظمة، عبر عملية طويلة من التقييم بغرض الاستفادة من مخرجات هذه المراكز في دعم البرامج الدولية للمنظمة.

وأضاف عسيري على حسابه الشخصي بموقع “توتير” أن مركز الطوارىء والكوارث بوزارة الصحة هو الوحيد في شرق المتوسط المتعاون مع منظمة الصحة العالمية و كلنا فخر بذلك.