أمين الطائف يطلع على أعمال تحسين المشهد الحضري

المناطق ـ الطائف:

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مبادرتها “تحسين المشهد الحضري” من خلال البلديات المرتبطة بالأمانة والبلديات (الخرمة، ورنية، وتربه، والموية، وميسان) وبلديات مراكز (ظلم، وبني سعد، والمحاني، والقريع بني مالك، وقيا) .

ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي خلال جولة ميدانية على سير العمل في مشاريع البنية التحتية، ومشاريع درء أخطار السيول، وتصريف مياه ، ومشاريع السفلتة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع، وشبكات الإنارة، ودعم الخدمات البلدية، وآلية تعزيزها وفق خطط الإنجاز بما يضمن وصول الخدمات للأهالي بالشكل المطلوب .



كما اطلع أمين الطائف على إنجازات البلديات المرتبطة بمشاريع التحسين ومراحل الإنجاز ومحاورها المختلفة ومنها إعادة طلاء محددات المسارات والأرصفة، وإزالة السيارات والهياكل الخربة، ومعالجة الحفر وتشققات الشوارع، وإزالة الكتابات العشوائية، وطلاء الجدران، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن القضاء على ظواهر التشوه البصري، ومشيراً إلى ضرورة التفاعل مع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو عبر هاتف العمليات الموحد 940.