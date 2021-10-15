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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان

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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
أمطار منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1047704
المناطق ـ جازان:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة،هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، موضحًا أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم ، حيث من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ونشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

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