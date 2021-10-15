الرئيس العام لشؤون الحرمين يزور مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

المناطق ـ القصيم:

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية على مستوى منطقة القصيم، والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية وشركاء النجاح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإشراف مركز الشيحية وكان في استقباله محافظ البكيرية محمد العريفي ورئيس بلدية البكيرية المهندس عبدالله الحربي ورئيس مركز الشيحية الأستاذ سلطان الفهيد واللجنة المنظمة.

وتفقد الشيخ السديس داخل المهرجان الذي يحوي أركان مزارع الرمان بمشاركة أكثر من 80 عارضاً للرمان، وشاهد معاليه أركان الأسر المنتجة وعددها 120 أسرة، وأطلع على أركان الدوائر الحكومية وعربات الفود ترك والممر السحري للمهرجان.

وفِي ختام الزيارة قدمت إدارة المهرجان إهداء للرئيس العام لشؤون الحرمين تقديرًا لزيارة معاليه .

وأشاد الشيخ السديس بما شاهده في المهرجان من برامج وأنشطة متميزة لتنشيط الحراك الاقتصادي وخلق فرص لكسب الشباب والأسر علاوة على النهوض بالسياحة الداخلية وخاصة الزراعية وضرورة جذب الزوار بفعاليات سياحية محفزة، ورفع شكره لأمير منطقة القصيم مهندس السياحة بالمنطقة ونائبه واللذان يوليان السياحة في منطقة القصيم جل اهتمامهم حتى تظهر القصيم بأبهى حللها كما قدم شكره لمحافظ البكيرية الأستاذ محمد العريفي ولرئيس البلدية رئيس اللجان العاملة المهندس عبدالله الحربي ولرئيس مركز الشيحية الأستاذ سلطان الفهيد واللجان العاملة، مؤكدا أن مهرجان الرمان يعد من أفضل وأميز المهرجانات التي تتميز بها المنطقة .