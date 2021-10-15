أمطار الخير وطول الليل أبزر مزاياه.. موسم “الوسم” يحل خلال ساعات على المملكة

محررو المناطق:

يحل دخول موسم “الوسم”، على المملكة خلال الساعات المقبلة ووالذي يتميز بالعديد من الخصائص عن غيره من المواسم، ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة التي تصلح للرعي وفيه زيادة في الليل على حساب النهار، حيث يعد أجمل موسم في السنة.

ويأتي موسم الوسم بعد سهيل مباشرة، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً، إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار النافعة، ونجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً وفعلاً.

ومدة هذا الموسم 52 يومًا من ناحية الحساب، أما من ناحية التأثير فمدته 90 يومًا، ،حيث يعد أجمل موسم في السنة.

ومع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير على المملكة ودول الخليج، حيث تميل الأجواء فيه نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة الحالات المطرية بالمملكة إن الوسم ينتظره العرب على أحر من الجمر، وهو جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته سهيل

وأشار الحصيني إلى أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم خاصة أهل المواشي والحلال، ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً وفعلاً يعتبر من الوسم.

وأوضح أن من أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.

مزايا موسم الوسم

يتميز بكثرة الأمطار واعتدال الجو نهارًا.

استمرار غرس النخيل فيه.

يتميز بزراعة الخضار والبقوليات.

يتسم بمهاجرة الطيور مثل الكروان والسمق والحباري.

انحسار المنخفض الموسمي

مع بداية أيام الوسم يبدأ المنخفض الموسمي بالإنحسار والتراجع ليحل محله تدريجيا المرتفع الجوي العربي المسؤول بشكل كبير عن دفع الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب نحو المملكة وذلك بالتزامن مع وجود منخفض البحر الاحمر الى الشرق منه، مايعمل على انخفاض تدريجي ومستمر في درجات الحرارة وانكسار حدة الاجواء الحارة.

الوسم وبداية نشاط منخفض البحر الأحمر

يُعتبر الوسم بداية النشاط الفعلي لمنخفض البحر الاحمر، حيث يبدأ بالتعمق ليؤثر على بلاد الشام والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، كما يعمل منخفض البحر الأحمر على نشوء حالات من عدم الإستقرار الجوي حيث يقوم بسحب الكتل الرطبة المندفعة من بحر العرب ودفعها باتجاه المملكة، لتتفاعل مع المنخفضات الجوية القادمة من الشمال ومنطقة بلاد الشام فتتولد حالة من عدم الاستقرار الجوي تعمل على نشوء السحب الرعدية وتساقط الأمطار.

تأثير منخفضات البحر الأبيض المتوسط:

يعمل نشاط المرتفع الجوي الاوروبي المتزايد على دفع كتل هوائية باردة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط المسؤولة عن تشكل المنخفضات الجوية خارج النطاق المداري او منخفضات البحر المتوسط، ويتفاعل منخفض البحر الاحمر مع منخفضات المتوسط الباردة والتي تعمل على تطور حالات عدم الاستقرار وتساقط الامطار التي قد تكون رعدية وغزيرة خلال موسم الوسم.