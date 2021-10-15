المملكة في أسبوع: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. وإحباط أكبر عملية لتهريب المخدرات.. وتخفيف الاجراءات الاحترازية

محررو المناطق:

شهدت الممكلة عديد من الأخبار والأحداث المهمة، خلال الأسبوع الماضي، لعل أبرزها، إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي، وإعلان الداخلية تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين عند دخول عدد من الأماكن بداية من السادسة صباحا، نهاية بتخفيف الاجراءات الاحترازية.

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يوم الإثنين الماضي، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله، إن “بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا وموردًا إضافيا لبلادنا”، مؤكدا أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ستسهم أيضا في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك، زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام مقطع فيديو، يظهر إطلاق أول طائرة درونز زراعية في المملكة والوطن العربي بمحافظة رماح.

ونقلت تقارير إعلامية، عن المسؤولين عن الفعالية، قولهم، إن إطلاق الدرون الزراعية، يأتي ضمن مبادرة من المبادرات الوطنية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومبادرة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الدرونز الزراعية.

وتوفر طائرة الدرونز الزراعية، كثير من الوقت والجهد والدقة فهذه التقنية تنطلق لعنان السماء من أرض المملكة وبأيدي أبناء الوطن، وبإشراف هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد.

إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر للمملكة

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين مهربة إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووفق خطة أمنية محكمة، جرى ضبط (1.531.791) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة شخصين، مواطن ومقيم سوري، بمدينة الرياض.

وقالالمتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط تلك العملية.

وأوضح الرائد النجيدي أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، مثمنًا التعاون المشترك مع الجانب الأمني النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أول مواطنة تقود حافلة مدرسية بحائل تروي تفاصيل التحاقها بالمهنة

كشفت بدرية الرشيدي أول سيدة بالمملكة تقود حافلة مدرسة بمنطقة حائل عن تفاصيل شغلها هذه الوظيفة. وأوضحت في تصريحات متلفزة، أنها تقدمت للوظيفة عن طريق إعلان طلب قائد حافلة لنقل الفتيات إلى المدرسة، ففوجئت بدعم كبير لشغل هذه الوظيفة، وتم قبولها.

وأكدت “الرشيدي“، أن هناك عدة شروط لشغل الوظيفة ومنها أنها تحمل رخصة قيادة حافلة، وأن تكون مطعمة بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ضبط أكبر مستودع للمواد الطبية المنتهية الصلاحية بجازان

أعلنت أمانة منطقة جازان، ضبط أكثر من 3 ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية، بمستودع مواد طبية، بمحافظة ضمد، وذلك عبر الفِرَق الميدانية التابعة للجنة الإصحاح البيئي وبمشاركة جهات رقابية أخرى.

وقام فريقا ميدانيا رصد أنشطة مشبوهة بصورة سرية، داخل مستودع غير مرخص يتبع مجمعا طبيا خاصا، ليبدأ الفريق بمراقبة الموقع بشكل دقيق، والتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لمداهمة المستودع. و جرى مداهمة وضبط كميات من الأدوية مزورة التاريخ، كانت مُعَدة للبيع؛ فيما أحيل المتورطون لجهات الاختصاص لاستكمال اللازم.

الداخلية تعلن تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين عند دخول عدد من الأماكن

أعلنت وزارة الداخلية، تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة بدءًا من السادسة من صباح اليوم.

وقالت الداخلية، عبر تويتر، إنّه يُشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية أو المنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام. وأضافت أنه يُستثنى من ذلك، الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، منها عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة، وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.