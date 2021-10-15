“مجمع إرادة”بجدة يحتفي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

المناطق ـ جدة:

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية فعالية ومعرض التوعية الصحية بسرطان الثدي ، المتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يهدف إلى توعية النساء بأهمية إجراء الفحص المبكر للثدي بواسطة جهاز الماموغرام للاطمئنان على سلامتهم، واشتمل المعرض على البرنامج العلمي محاضرتين علميتين ساهمت في رفع مستوى المسؤولية وتطرقت لأهمية وضرورة الفحص المستمر ، وكذلك العديد من الأركان التوعوية التي تحتوي على المنشورات والقصاصات والمجسمات التوعوية الرقمية وعبر الباركود بالإضافة إلى العروض المرئية على الشاشات الموزعة في أنحاء المجمع.



من ناحيتها أوضحت المنسقة لبرنامج الفحص المبكر أن هذا المعرض يأتي إنطلاقاً من مسؤولية الجميع تجاه المجتمع ، بالحرص على إيصال الرسائل التوعوية من خلال هذا المعرض ومن خلال النشر في وسائل وشبكات التواصل الإجتماعي إضافة إلى نشرها بين المراجعين في العيادات الخارجية والطوارئ وأقسام المجمع.



بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين الذين بدورهم يشاركون في نقل هذه البرامج والتوصيات للأسر والأهالي والأقارب لزيادة التوعية الصحية والتثقيف المجتمعي بضرورة الاهتمام بالكشف المبكر للمحافظة على السلامة الصحية الشخصية للفرد والمجتمع.