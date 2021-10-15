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48 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

48 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

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48 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

48 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1047732
المناطق - الرياض:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 42  حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,859 فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547,845، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,758 حالة.
وكانت وزارة الصحة، قد جددت التذكير في وقت لاحق، بأن الحصول على جرعتين من لقاح كورونا هو الذي يجب أن يحصل عليه كل فرد، وأن جميع اللقاحات معتمدة في المملكة والتبديل بينها آمن.

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