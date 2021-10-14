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“المرور” يصدر لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات

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“المرور”: صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات

“المرور”: صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات
http://almnatiq.net/?p=1047740
المناطق - واس:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

وتضمنت اللائحة القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية، والآلية التشغيلية لها في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين لها، والشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها، إضافة إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، وذلك في سبيل رفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة وفق أحدث الطرق والأساليب لتحقيق متطلبات السلامة المرورية.

وللاطلاع على اللائحة وقواعدها التنظيمية، من خلال الرابط: https://2u.pw/EsegL.

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