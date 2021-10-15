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 بعد تخفيف الاحترازات الصحية.. الداخلية: عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة
http://almnatiq.net/?p=1047750
المناطق ـ واس:
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، والتي جاء من ضمنها عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

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