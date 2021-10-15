الداخلية: السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد

المناطق ـ واس:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، والتي جاء من ضمنها السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

وأوضح أنه يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.