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بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. مصدر: القطاع العام والخاص ملتزم بالتحقق من حالة التحصين عبر “توكلنا”

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بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. مصدر: القطاع العام والخاص ملتزم بالتحقق من حالة التحصين عبر “توكلنا”

بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. مصدر: القطاع العام والخاص ملتزم بالتحقق من حالة التحصين عبر “توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=1047771
محررو المناطق

محررو المناطق:

أكد مصدر مسؤول، ضرورة التزام القطاع العام والخاص وما في حكمه، بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة.

ووفقاً لـ” المدينة”، أنه ينبغي على القطاعين العام والخاص، متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 وذلك على النحو التالي:

أولاً: عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ثانياً: يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

 

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