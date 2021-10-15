احدث الأخبار

“النقل” تواصل تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة والسلامة على الطرق بالمنطقة الشرقية
المناطق
 المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان
أبرز المواد
 “المرور” يوضح آلية استخراج لوحة جديدة للمركبة بعد فقدان القديمة في حادث
أبرز المواد
 دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من مادة القات المخدرة
محليات
 بشكر القيادة والشعور بالفخر.. مغردون يحتفون بتخفيف الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مصدر بـ”الداخلية”: إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية بالمطاعم
أبرز المواد
 عبدالعزيز بن سلمان: ولي العهد سيعلن أرقامًا مذهلة حول الطاقة الشهر الجاري (فيديو)
أبرز المواد
 مقتل نائب بريطاني بارز جراء تعرضه للطعن
أبرز المواد
 “الكمامة” من البداية إلى النهاية.. تعرّف على مراحل فرضها وغرامتها حتى توديعها  
محليات
 التحالف: تنفيذ 40 استهدافاً لآليات وعناصر ميلشيا الحوثي الإرهابية في “العبدية”
أبرز المواد
 بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. مصدر: القطاع العام والخاص ملتزم بالتحقق من حالة التحصين عبر “توكلنا”
محليات
 عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.. وزير الصحة يوجه نصيحة مهمة للحماية من انتقال العدوى
أبرز المواد
“النقل” تواصل تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة والسلامة على الطرق بالمنطقة الشرقية

“النقل” تواصل تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة والسلامة على الطرق بالمنطقة الشرقية

المناطق
المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان

أبرز المواد
“المرور” يوضح آلية استخراج لوحة جديدة للمركبة بعد فقدان القديمة في حادث

“المرور” يوضح آلية استخراج لوحة جديدة للمركبة بعد فقدان القديمة في حادث

أبرز المواد
دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من مادة القات المخدرة

دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من مادة القات المخدرة

محليات

“النقل” تواصل تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة والسلامة على الطرق بالمنطقة الشرقية

“النقل” تواصل تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة والسلامة على الطرق بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1047801

واس

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تنفيذ مشاريع أعمال السلامة والصيانة الجذرية على الطرق بالمنطقة الشرقية والبالغ إجمالي أطوالها 7428 كم، وذلك ضمن جهود الوزارة في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق، حيث بلغ عدد مشاريع أعمال الصيانة الجذرية الجارية في المنطقة 28 مشروعًا و 6 مبادرات لرفع مستوى السلامة على الطرق.

وتقوم الوزارة، بأعمال الصيانة الجذرية على العديد من الطرق الهامة ومنها طريق أبو حدرية حيث يتم إصلاح الطريق بإجمالي أطوال 162 كم بالاتجاهين، وطريق الظهران العقير سلوى بطول 19 كم، وطريق الرياض الدمام السريع بطول 85 كم، وطريق الهفوف / خريص بطول 19 كم، وطريق الجبيل بطول 20 كم، وطريق الهفوف / عريعرة / النعيرية بطول 20 كم، وطريق الهفوف / سلوى بطول 58.5 كم، وطريق الهفوف حرض بطول 11 كم، وطريق حرض الخرج بطول 54 كم، وبلغ إجمالي نسبة الإنجاز بمشاريع الصيانة الجذرية 32%، وبلغ إجمالي أطوال الطرق الترابية التي يتم صيانتها 1530 كم.

وفي جانب مبادرات أعمال السلامة في المنطقة الشرقية، أنهت الوزارة 3 مبادرات من إجمالي 6 مبادرات لرفع مستوى السلامة على الطرق بالمنطقة، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشاريع 90%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تجهيزات السلامة المرورية، ومشروع تنفيذ سياج عالي السد ومصائد للحيوانات، ومشروع تنفيذ تقنية المطبات الاهتزازية التحذيرية على الطرق، ووصلت نسبة الإنجاز في مشروع تنفيذ حواجز واقية 96%، ومشروع تحسين التقاطعات السطحية على طرق المنطقة بنسبة إنجاز بلغت 65%، إضافةً لإنارة عدد من التقاطعات بالطاقة الشمسية بنسبة إنجاز 6%.

مما يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الشرقية، وتحرص على إنجاز جميع مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، ويساهم في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة، مواصلةً تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة، وذلك لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى الوزارة فيها للوصول للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادة المملكة عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، ومواصلة خفض معدل الوفيات للحد الأدنى أسوةً بأفضل التجارب العالمية، حيث تعد الاستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

 

روابط ذات صلة

المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان
“الكمامة” من البداية إلى النهاية.. تعرّف على مراحل فرضها وغرامتها حتى توديعها  

“الكمامة” من البداية إلى النهاية.. تعرّف على مراحل فرضها وغرامتها حتى توديعها  
بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. مصدر: القطاع العام والخاص ملتزم بالتحقق من حالة التحصين عبر “توكلنا”

بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. مصدر: القطاع العام والخاص ملتزم بالتحقق من حالة التحصين عبر “توكلنا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*