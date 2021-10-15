بشكر القيادة والشعور بالفخر.. مغردون يحتفون بتخفيف الإجراءات الاحترازية

محررو المناطق

عبر مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سعادتهم بتخفيف الإجراءات الاحترازية، مشيدين بما قدمته القيادة الرشيدة من مجهود كبير حتى تمر المملكة بسلام من تلك الجائحة.

وأطلق المغردون، خلال الساعات الماضية عددًا من الوسوم تعبيرًا عن فرحتهم بينها “#تخفيف_الاجراءات_الاحترازية”، و”#الحياة_الطبيعية”.

وربط مغردون بين القرارات الجديدة وتصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شهر مارس من العام الماضي 2020، والتي قال فيها “إننا نمر بمرحلة صعبة مثل العالم كله، ولكننا سنبذل الغالي والرخيص للحفاظ على صحة المواطنين”، متابعًا في خطابه للمواطنين: “إن ما أظهرتموه من قوة وثبات في هذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية يعد أحد مرتكزات نجاح جهود الدولة”.

وقال رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض فيصل العبدالكريم: “عام ونصف مررنا فيها بأحداث محزنة وأوقات عصيبة، ولن ينسى التاريخ ما قامت به قيادتنا للوطن وللشعب، وكذلك الالتزام الشعبي الذي عجّل بوصولنا ولله الحمد لبر الأمان”.

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. عام ونصف مررنا فيها بأحداث محزنة وأوقات عصيبة، ولن ينسى التاريخ ماقامت به قيادتنا للوطن وللشعب، وكذلك الالتزام الشعبي الذي عجّل بوصولنا ولله الحمد لبر الأمان .. #تخفيف_الاجراءات_الاحترازية pic.twitter.com/LXMzYRzhQU — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) October 15, 2021

وأضاف مغرد يحمل اسم “السالمي”، إن الأمر المُفرح في تخفيف الإجراءات الاحترازية هو أن الإعلان عن ذلك من قبل المملكة جاء في وقتٍ تعلن فيه بعض الدول عن ظهور موجات جديدة لـ”كورونا”، مبينًا أن هذا الأمر يدعو للفخر.

بعد تراجع عدد الإصابات بالسعوديه تم الإعلان عن #تخفيف_الاجراءات_الاحترازيه هذا الشي مفرح اننا بدينا نرجع نعيشه حياة طبيعية و اللي يدعوا للفخر اننا نعلن عن تخفيف الاجراءات الاحترازية و بعض دول العالم تعلن عن موجات جديدة لكورونا والله ان السعوديه اعظم بلد 🇸🇦 pic.twitter.com/kiVeS5oK7J — السالمي (@alsalmii90) October 15, 2021

وشدد يزيد بن عبدالرحمن السديس، على أنه يجب على الجميع الدعاء لكل من عمل على سلامة الناس منذ بدء الجائحة، بما فيها وزارتي الصحة والداخلية، وباقي القطاعات الصحية والأمنية والتنموية.

بعد قرارات #تخفيف_الاجراءات_الاحترازيه

والبدء في عودة #الحياة_الطبيعية

وفي اخر ساعة من #يوم_Iلجمعه حق علينا الدعاء لكل من عمل وسهر على سلامة الناس منذ بدء #كورونا ، من كل الجهات #وزارة_الصحة و #وزارة_الداخلية وباقي القطاعات الصحية والأمنية والتنموية. كتب الله لهم اجزل الأجر. — يـزيـد بـن عبدالرحمن السديس (@Yalsadees) October 15, 2021

وأرجع فهد بن إبراهيم، وصول المملكة لتلك المرحلة من تخفيف الإجراءات إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الاماكن المفتوحة التزامنا ووعينا هو اللي وصلنا للمرحلة هذي😍#تخفيف_الاجراءات_الاحترازية pic.twitter.com/pykBx39Ekj — فهد بن ابراهيم (@fha_d2) October 15, 2021

وقدم نواف الشمري، الشكر لدور الدولة الفّعال والمهم و للجهات المعنية والمسؤولين في مواجهة الجائحة والعودة للحياة الطبيعية.

#تخفيف_الاجراءات_الاحترازية

شكراً لدور الدولة الفّعال والمهم و للجهات المعنية والمسؤولين في مواجهة الجائحة والعودة للـ #الحياه_الطبيعية — نواف الشمري Nawaf Al Shammari (@Nawaf3MS) October 15, 2021

وقال المستشار القانوني عبدالله هبيلي، إن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توجيهات القادة ساهمت في صمود النظام الصحي في الوقت الذي انهارت فيه أنظمة صحية عالمية.

#تخفيف_الاجراءات_الاحترازيه#الحياة_الطبيعية

الحمد لله ، ربي يحفظكم قادَتنا الكرام صمَد نظامنا الصحي وانهارت أنظمة صحية عالمية قدمتم الدعم والمبادرات للقريب والبعيد ترأستم مجموعة العشرين بتفوّق.

تفوقتم في المؤشرات الدولية على دول ال20وعلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. pic.twitter.com/iJlEYyW1nv — عبدالله هبيلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (@deereti) October 15, 2021

وأبدى المستشار في التخطيط عمر بن علوش بن حميد، سعادته باجتياز المملكة لظروف الجائحة وما شكله من توقف للانشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الانشطة، مشيدًا بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات مسبقة ساهمت في العودة إلى الحياة الطبيعية.

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات اجتيازنا لظروف الجائحة وما شكله من توقف للانشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الانشطة و ما اتخذته الحكومة الرشيدة من اجراءات مسبقة ساهمت في العودة الى الحياة الطبيعية.🇸🇦✋🏻#تخفيف_الاجراءات_الاحترازية — عمر بن علوش بن حميد (@OMAR_BIN_ALLOSH) October 15, 2021



ونوه الكاتب سلمان الدوسري، إلى أن تعاطي المملكة مع خطوات الأزمة كان مثاليًا، فقد أوقفت السفر في الوقت المناسب ثم رفعته بالوقت المناسب، وكذلك فعلت مع منع التجول والعمل والدراسة عن بعد.