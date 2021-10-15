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بشكر القيادة والشعور بالفخر.. مغردون يحتفون بتخفيف الإجراءات الاحترازية

بشكر القيادة والشعور بالفخر.. مغردون يحتفون بتخفيف الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1047802
محررو المناطق

عبر مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سعادتهم بتخفيف الإجراءات الاحترازية، مشيدين بما قدمته القيادة الرشيدة من مجهود كبير حتى تمر المملكة بسلام من تلك الجائحة.

وأطلق المغردون، خلال الساعات الماضية عددًا من الوسوم تعبيرًا عن فرحتهم بينها “#تخفيف_الاجراءات_الاحترازية”، و”#الحياة_الطبيعية”.

وربط مغردون بين القرارات الجديدة وتصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شهر مارس من العام الماضي 2020، والتي قال فيها “إننا نمر بمرحلة صعبة مثل العالم كله، ولكننا سنبذل الغالي والرخيص للحفاظ على صحة المواطنين”، متابعًا في خطابه للمواطنين: “إن ما أظهرتموه من قوة وثبات في هذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية يعد أحد مرتكزات نجاح جهود الدولة”.

وقال رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض فيصل العبدالكريم: “عام ونصف مررنا فيها بأحداث محزنة وأوقات عصيبة، ولن ينسى التاريخ ما قامت به قيادتنا للوطن وللشعب، وكذلك الالتزام الشعبي الذي عجّل بوصولنا ولله الحمد لبر الأمان”.

وأضاف مغرد يحمل اسم “السالمي”، إن الأمر المُفرح في تخفيف الإجراءات الاحترازية هو أن الإعلان عن ذلك من قبل المملكة جاء في وقتٍ تعلن فيه بعض الدول عن ظهور موجات جديدة لـ”كورونا”، مبينًا أن هذا الأمر يدعو للفخر.

وشدد يزيد بن عبدالرحمن السديس، على أنه يجب على الجميع الدعاء لكل من عمل على سلامة الناس منذ بدء الجائحة، بما فيها وزارتي الصحة والداخلية، وباقي القطاعات الصحية والأمنية والتنموية.

وأرجع فهد بن إبراهيم، وصول المملكة لتلك المرحلة من تخفيف الإجراءات إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

وقدم نواف الشمري، الشكر لدور الدولة الفّعال والمهم و للجهات المعنية والمسؤولين في مواجهة الجائحة والعودة للحياة الطبيعية.

وقال المستشار القانوني عبدالله هبيلي، إن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توجيهات القادة ساهمت في صمود النظام الصحي في الوقت الذي انهارت فيه أنظمة صحية عالمية.

وأبدى المستشار في التخطيط عمر بن علوش بن حميد، سعادته باجتياز المملكة لظروف الجائحة وما شكله من توقف للانشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الانشطة، مشيدًا بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات مسبقة ساهمت في العودة إلى الحياة الطبيعية.


ونوه الكاتب سلمان الدوسري، إلى أن تعاطي المملكة مع خطوات الأزمة كان مثاليًا، فقد أوقفت السفر في الوقت المناسب ثم رفعته بالوقت المناسب، وكذلك فعلت مع منع التجول والعمل والدراسة عن بعد.

 

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